В Псковской области уточнили понятие масштабных инвеспроектов

13:17, 11 июля 2017, ПАИ

Законопроект, уточняющий понятие масштабных инвестиционный проектов, приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К масштабным инвестпроектам предлагается относить проекты, признанные стратегическими в соответствии с законом Псковской области от 12.10.2005 № 473-ОЗ «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области».

Также из закона исключается положение об отнесении к таковым проектам тех, которые реализуются в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

