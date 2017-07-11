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Экономика

В Псковской области уточнили понятие масштабных инвеспроектов

Законопроект, уточняющий понятие масштабных инвестиционный проектов, приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К масштабным инвестпроектам предлагается относить проекты, признанные стратегическими в соответствии с законом Псковской области от 12.10.2005 № 473-ОЗ «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области».

Также из закона исключается положение об отнесении к таковым проектам тех, которые реализуются в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.
 

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