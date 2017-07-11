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Политика

Псковское управление госэкспертизы градостроительной документации стало автономным учреждением

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили создание государственного автономного учреждения Псковской области «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с очередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 11 июля.

Напомним, что 10 июля на заседании комитета Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что документ разработан с целью создания условий для более эффективной деятельности учреждения, которое работает в Псковской области с 2007 году. Форма учреждения меняется с бюджетного на автономное. В этом случае Управление сможет производить и негосударственные экспертизы.

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