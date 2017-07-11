Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Псковской области

13:57, 11 июля 2017, ПАИ

Служба исследований Head Hunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Псковской области в июне и выявила самые высокооплачиваемые вакансии. На начало месяца самым «дорогим» предложением была должность исполнительного директора с зарплатой от 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований Head Hunter.

В ТОП-5 вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области также вошли «директор филиала» (от 80 тысяч), «технолог по переработке мяса» (от 60 тысяч), «руководитель исполнительного офиса» (от 50 тысяч) и «менеджер по торговле» (от 43 тысяч рублей).

В исследовании отмечается, что количество вакансий сократилось на 33% по сравнению с июнем прошлого года. Вход резюме год к году вырос на 7%. Для сравнения: прирост резюме в июне 2016 года к аналогичному месяцу 2015-го составил 24%.

Уровень средней заработной платы в июне 2017 года в Псковской области оказался ниже майского показателя на 5 тысяч рублей и составил 25 тысяч рублей. «На подобную тенденцию повлиял рост вакансий c форматом временной занятости, нередко заработная плата в подобных предложениях ниже средней по рынку. Интересно, что уровень ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме, не отличается от предлагаемой – в среднем 25 тыс. рублей», - отметили в службе исследований.

Кроме того, в лидеры по количеству предложений от работодателей в Псковской области вошли профессиональной области «Продажи» (43% от общего количества вакансий в регионе в июне), «Банки, инвестиции и лизинг» (33%), «Начало карьеры, студенты» (20%), «Производство» и «Консультирование» (по 9%). При этом наибольший прирост вакансий год к году отмечен в других сферах: «Инсталляция и сервис», «Закупки», «Бухгалтерия». В этих сферах работодатели из Псковской области стали активнее размещать вакансии.