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В этом году более 160 псковских водителей наказаны за парковку на местах для инвалидов

За 6 месяцев текущего года в Пскове за парковку на местах для инвалидов были наказаны 163 водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 1 по 9 июля к ответственности привлекли ещё 15 человек. Данные нарушители были выявлены в ходе  мероприятия по профилактике нарушений правил в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, которое провело ГИБДД.

Во время профилактической акции сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в районах массового скопления граждан, особенно возле крупных  торговых комплексов,  а также у других объектов социальной инфраструктуры,  осуществляли контроль за соблюдением правил остановки и стоянки автомашин в местах расположения стоянок, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, что  за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, законодательством предусмотрены штраф  в  5 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства (согласно статье 12.19 части 2 КоАП РФ).

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