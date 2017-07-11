В Пскове продолжается проверка автобусов

19:26, 11 июля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД продолжают проводить оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мероприятие началось в городе 6 июля и завершится по 20 июля. Основные его задачи: контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителями, требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами в целом.

В ходе операции проверяется наличие у водителей допуска к пассажирским перевозкам, в том числе права управления соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и конкретном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров.

«Такое внимание к водителям автобусов вполне понятно, ведь именно им доверены жизни многих людей», - подчеркнули в ведомстве.

