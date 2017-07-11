Дорогу Порхов – Успенье ждёт ремонт
Автодорога регионального значения Порхов – Успенье в Порховском районе будет отремонтирована. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Максимальная цена контракта составляет 33 млн 485 тысяч 635 рублей, в том числе лимит финансирования 2017 года – 20 млн рублей.
Подрядчик должен обновить дорожную одежду и искусственные сооружения. Участки дороги 4+500 – 7+123 км и 13+500 – 14+642 км будут обновлены до 31 октября текущего года, участки 14+642 - 15+068 км и 16+950 – 19+000 км – до 31 августа 2018 года.