Исполнитель песен «Невеста» и «Бабочка-луна» выступит в Пскове в День города

16:24, 11 июля 2017, ПАИ

Одним из участников праздничной программы в День города в Пскове 22 июля станет певец Александр Айвазов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Александр Айвазов - автор и исполнитель таких композиций, как «Лилии», «Бабочка-луна», «Где ты», «Тойота», «Валентинов день», «Невеста» и многих других. Песни артиста звучат на радиостанциях: «Авторадио», «Русское радио», «Ретро ФМ», «Радио Дача», «Милицейская волна», «DFM», «Дорожное радио», «Восток ФМ», «Радио России».

Также Александр Айвазов является постоянным участником фестивалей «Супердискотека 90-х» от радио «Рекорд» в Олимпийском, «Легенды Ретро ФМ», «Дискач 90-х», проводимый танцевальной радиостанцией DFM.

«Сегодня Саша Айвазов - это легендарный артист золотых 90-х! Для выступления в день города Пскова он приготовил яркое шоу с участие танцевального коллектива», - рассказали организаторы.

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.