Юные натуралисты в третий раз собрались в Полистовье

19:35, 11 июля 2017, ПАИ

19 школьников старших классов из Бежаницкого, Локнянского районов и Новгорода, в сопровождении учителей, сотрудников и волонтеров Полистовского заповедника отправились в поход. Маршрут группы прошёл через охранную зону, она побывала экологической тропе «Плавницкое болото». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Полистовье.

Молодым исследователям предстояло освоить в полевых условиях различные навыки. Научный сотрудник Полистовского заповедника Дмитрий Вальцев рассказал об отличиях между календарными и фенологическими сезонами, основных признаках, по которым можно определить наступление нового сезона, и объяснил значение символов, используемых при ведении дневника фенологических наблюдений. Вооружившись теоретическими знаниями, ребята попробовали разыскать в округе палаточного лагеря природные явления - маркеры наступления того или иного фенологического сезона.

Вместе с методистом отдела экологического просвещения заповедника Светланой Никитиной участники лагеря «Родник-2017» изучили виды трутовиков на деревьях в окрестностях экологической тропы «Плавницкое болото». С помощью справочников ребята определили, какие из найденных трутовиков принадлежат с сапротрофным, а какие к паразитическим видам. Выяснилось, что на обследованном участке преобладают сапротрофные трутовики (8 видов), являющиеся важным звеном в экологической цепи: используя питательные вещества из отмершей древесины, они очищают лес от мёртвых деревьев. Паразитические трутовики здесь распространены меньше, их было обнаружено 2 вида.

Также детей ждало знакомство с гидробионтами озера Цевло. «Это слово описывает всех организмов, чья жизнь неразрывно связана с водой. Оказалось, озёрный ил и стебли водных растений являются домом для множества живых существ, некоторых из которых можно разглядеть лишь при помощи микроскопа», - пояснили в заповеднике.

Участники лагеря освоили навык работы с картами, в том числе научились определять стороны света, масштаб отдельных объектов местности, строить маршрут. Также они ознакомились с местами произрастания лекарственных растений и особенностями действия биологически активных веществ, придающих растениям ядовитые или лечебные свойства. Сотрудник научного отдела заповедника Оскар Сайфуллин, сопровождая группу до палаточного лагеря, поделился тонкостями наблюдения за объектами живой природы. По его словам, даже на участке пути в несколько километров опытный наблюдатель заметит немало следов, оставленных лесными и околоводными обитателями.

«Ни один день, проведённый в походе, не обошёлся без игр и творческих занятий. Последняя ночёвка в палаточном лагере пришлась на ночь Ивана Купалы. Руководитель и юные посетители Цевельского сельского Клуба приготовили для гостей вечер традиционных русских забав и обрядов. В последний день участники похода подвели итог всему, что увидели, выучили и почувствовали, записав свои самые яркие воспоминания на общем плакате», - отметили в Полистовье и добавили, что также вручили юным исследователям памятные подарки.