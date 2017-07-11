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Общество

Хрустальная люстра заказана для обновленного театра в Великих Луках

В Великих Луках завершается ремонт драматического театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказала директор театра Валентина Зандер, работы идут по графику, еженедельно проводятся совещания с участием подрядчика, представителями технического контроля и авторского надзора и заказчиком.

Подрядчик уже приступил к благоустройству территории. Будет заасфальтирован внутренний двор театра, вокруг него установят металлическое ограждение, перед зданием театра будет положена тротуарная плитка. Уже выполнена основная часть работ по фасаду здания. Ведётся облицовка гранитными плитами фасада и ступеней парадного входа, идёт монтаж светового и звукового оборудования, заказано оборудование сцены и занавес.

Утвержден эскиз новой люстры главного зала и бра, размещен заказ на их изготовление. «Главная люстра зрительного зала - на 80 ламп, хрустальная. Еще по залу будет располагаться 8 люстр меньшего диаметра и 28 бра», - рассказала Валентина Зандер.

Также она сообщила, что идут работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации. «Безопасность зрителей - это важная составляющая нашей работы», - подчеркнула директор театра.

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