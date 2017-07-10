Гранаты найдены в Псковском и Невельском районах

14:54, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля в деревне Обижа Псковского района были обнаружены пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны – три гранаты Ф-1, РГД и 50-миллиметровая мина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На место выезжала представители группы разминирования поисково-спасательной службы города Пскова.

Помощь их коллег из Великих Лук понадобилась сегодня в деревне Гмыли Невельского района, где были найдены две гранаты Ф-1.