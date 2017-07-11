Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Архангельска о налоговых льготах для фондов капремонта
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу парламентариев из Архангельска об освобождении специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, от уплаты государственных пошлин при обращении в суды и к нотариусам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный депутатами из Архангельска, предусматривает установление соответствующей льготы для региональных операторов – Фондов капитального ремонта.
Необходимость в корректировке федерального законодательства связана с тем, что в рамках текущей деятельности региональный оператор несёт значительные расходы на уплату госпошлин в связи с многочисленными обращениями в судебные инстанции о взыскании взносов на капитальный ремонт, а также в уполномоченные органы государственной власти за совершение юридически значимых действий.
Законодатели двух субъектов убеждены, что гражданско-правовой статус регионального оператора как некоммерческой организации, не должен ставить его в экономически более неблагоприятное положение по сравнению с органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые освобождены от уплаты государственной пошлины при реализации своих функций.
Постановление Псковского областного Собрания депутатов о поддержке законодательной инициативы будет направлено в Архангельское областное Собрание депутатов.