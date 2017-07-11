0
15:21
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
15:17
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
13:04
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
12:15
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
11:53
Жизнь на фоне клинической смерти
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:55
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
Еще новости
Политика

Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Архангельска о налоговых льготах для фондов капремонта

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу парламентариев из Архангельска об освобождении специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, от уплаты государственных пошлин при обращении в суды и к нотариусам.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный депутатами из Архангельска, предусматривает установление соответствующей льготы для региональных операторов – Фондов капитального ремонта.

Необходимость в корректировке федерального законодательства связана с тем, что в рамках текущей деятельности региональный оператор несёт значительные расходы на уплату госпошлин в связи с многочисленными обращениями в судебные инстанции о взыскании взносов на капитальный ремонт, а также в уполномоченные органы государственной власти за совершение юридически значимых действий.

Законодатели двух субъектов убеждены, что гражданско-правовой статус регионального оператора как некоммерческой организации, не должен ставить его в экономически более неблагоприятное положение по сравнению с органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые освобождены от уплаты государственной пошлины при реализации своих функций.

Постановление Псковского областного Собрания депутатов о поддержке законодательной инициативы будет направлено в Архангельское областное Собрание депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 1
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
11 июля 2017
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
11 июля 2017
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
10 июля 2017
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
06 июля 2017
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля 8
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября

Идет загрузка...