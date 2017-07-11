Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Архангельска о налоговых льготах для фондов капремонта

14:38, 11 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу парламентариев из Архангельска об освобождении специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, от уплаты государственных пошлин при обращении в суды и к нотариусам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный депутатами из Архангельска, предусматривает установление соответствующей льготы для региональных операторов – Фондов капитального ремонта.

Необходимость в корректировке федерального законодательства связана с тем, что в рамках текущей деятельности региональный оператор несёт значительные расходы на уплату госпошлин в связи с многочисленными обращениями в судебные инстанции о взыскании взносов на капитальный ремонт, а также в уполномоченные органы государственной власти за совершение юридически значимых действий.

Законодатели двух субъектов убеждены, что гражданско-правовой статус регионального оператора как некоммерческой организации, не должен ставить его в экономически более неблагоприятное положение по сравнению с органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые освобождены от уплаты государственной пошлины при реализации своих функций.

Постановление Псковского областного Собрания депутатов о поддержке законодательной инициативы будет направлено в Архангельское областное Собрание депутатов.