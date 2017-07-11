Около 450 школьников Псковской области вступили в ряды «Юнармии»

16:31, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля Члены Общественной палаты Псковской области в рамках очередного заседания обсудили вопросы, связанные с перспективами развития военно-патриотического движения «Юнармия» на территории региона. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области юнармейское движение активно развивается. Как рассказал начальник регионального штаба движения Михаил Рыбчинский, меньше чем за год в ряды «Юнармии» вступили около 450 школьников региона. Уже работают отделения движения в Пскове, в Великих Луках, в Гдовском, Стругокрасненском и Плюсском районах. В образовательных учреждениях двух «столиц» региона созданы пять юнармейских отрядов, где молодые люди занимаются по программе военной подготовки на базах воинских частей Псковского гарнизона, регионального отделения ДОСААФ и Центра внешкольной работы «Патриот».

На сегодняшний день юнармейцы приняли участие в более чем 100 мероприятиях патриотической направленности, а также наладили сотрудничество с ветеранскими и общественными организациями области, рассказал руководитель регштаба.

В планах регионального отделения «Юнармии» — создать свои отряды во всех районах области и выстроить системную работу по вовлечению школьников в военно-патриотическое движение. В этой связи Михаил Рыбчинский в ходе заседания обратился к Андрею Турчаку и главам районов с просьбой оказать содействие в поиске помещений для размещения будущих местных штабов.

Глава региона подтвердил готовность оказывать поддержку «Юнармии» и впредь, но подчеркнул, что инициатива о создании местных отделений должна исходить, прежде всего, самих от молодых людей, а не насаждаться повсеместно. «Все держится на людях. Если нет инициативы — эффекта не будет», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу в сентябре прошлого года. Его основная цель — воспитание у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и любви к родному краю через военно-спортивные игры, олимпиады, работу по сохранению воинских захоронений и мемориалов, походы по местам боевой славы и другие мероприятия.