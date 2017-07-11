После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом

15:21, 11 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монумент «Ледовое побоище». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 11-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 11 июля, этому предшествовала продолжительная и бурная дискуссия, в ходе которой депутаты не раз обменялись обвинениями в адрес друг друга, представителей общественности, бизнеса и «заокеанских сил».

Документ устанавливает зоны охраны вокруг памятника Александру Невскому и его дружине, установленному в 1993 году на горе Соколиха под Псковом и с 1998 года включенного в перечень памятников истории и архитектуры Псковской области. Зампредседателя комитета по охране памятников культурного наследия Псковской области Надежда Волова, выступавшая докладчиком по вопросу, учитывая бурную дискуссию, разгоревшуюся накануне на заседании комитета по законодательству, и желая упредить вопросы, отметила, что проект охранных зон получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий акт был размещен на сайте госкомитета для общественного обсуждения, но предложения и замечания в отведенный для этого срок не поступили. В результате на рассмотрение научно-методического совета вопрос не выносился.

Надежда Волова также подчеркнула, что высотная застройка на данной территории была определена еще генпланом 1971 года, и что устанавливаемые зоны охраны не повлекут закрытия никаких панорам, поскольку с Соколихи и так «видны только купола и кресты» Троицкого собора и Снетогорского монастыря.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что усматривает «прямое влияние собственников земельных участков, за средства которых была произведена разработка проекта». «Этой прямой конфликт интересов!» - подчеркнул он и пообещал обратиться у к губернатору с предложением обсудить вопрос на совете по охране культурного наследия, поскольку принятие охранных зон в таком виде – это «прямое действие против интересов Псковской области».

Спикер областного Собрания Александр Котов в ответ заметил, что Лев Шлосберг в региональном парламенте «работает на постоянной основе, но до вчерашнего дня никаких действий для организации дискуссии им предпринято не было». «Я знаю, почему, - заявил председатель Собрания. - Потому что такая черновая работа не приносит политических очков. Она предполагает только затраты сил и здоровья. А вот выступления на сессии, создание ажиотажа – приносит политические очки».

«У меня ощущение, что проект разработан качественно, - добавил Александр Котов. - Надо думать о том, что мы должны искать здоровый компромисс между сохранением объектов истории и культуры и развитием города Пскова». Он также высказал мнение, что «чем больше будет предложений на рынке, тем доступнее будет жилье».

«Яблочника» поддержали представители КПРФ. Первый секретарь обкома компартии Петр Алексеев предложил отложить рассмотрение вопроса и высказал пожелание «послушать застройщика». Однако единоросс Алексей Севастьянов возмутился: «Кто вам сказал, что у вас есть время?! Мы почему позволяем себе нарушать закон? Нам представитель комитета сказал, что они сделали свою работу в рамках действующего законодательства». Кроме того, он призвал «не перетягивать одеяло у районных и городских коллег. «Они тоже болеют за Псков и подумают, какая должна быть высотность», - заметил парламентарий.

Наконец, Севастьянову было непонятно, какие основания есть «не доверять результатам работы, на которых подписи и печати». «На набережной также общественники проснулись очень поздно. Провели конкурс – и общественность проснулась. Мы сидели потом и думали, как бы федеральные деньги не ушли», - напомнил он.

«Я вчера пообщался с комитетом, нашим правовым управлением. Там есть экспертиза. Почему мы не доверяем этим специалистам? У нас есть эмоции и желание отдельных лидеров политических партий привлечь к себе внимание, чтобы таким образом заработать политические очки», - вновь заявил Александр Котов.

Слово для выступления также попросил единоросс Ян Лузин. «Наша страна под санкциями. Но, возможно, многим заокеанским силам выгодно через агентов негативно влиять на нашу экономику», - предположил он. По его словам, законодательные ограничения, наложенные в регионе на строительство, уже привели к тому, что Псковская область - одна из последних по вводу нового жилья.

В итоге постановление поддержали 32 из 40 присутствовавших на сессии депутатов. 4 проголосовали против, еще 7 попросту не стали голосовать.