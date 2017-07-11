Псковский кузнец Евгений Вагин стал лауреатом премии «Хранители наследия-2017»

15:26, 11 июля 2017, ПАИ

Псковский кузнец, художник-реставратор, позолотчик Евгений Вагин стал лауреатом Всероссийской премии «Хранители наследия – 2017» в номинации «Мастер» за участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах, создание историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

IX Церемония вручения всероссийской премии «Хранители наследия» состоится 4 июля в Республике Татарстан при поддержке Министерства культуры РФ, Елабужского муниципального района и Фонда изучения наследия П. А. Столыпина.

Напомним, Всероссийская премия «Хранители наследия» вручается с 2009 года за вклад в сохранение историко-культурного наследия России. Ее учредителем является Региональный общественный фонд изучения наследия П.А. Столыпина. Лауреатами в разные годы становились археологи, архитекторы, реставраторы, академики и чиновники, простые граждане, защищающие памятники от сноса, волонтеры.

Среди идейных вдохновителей и первых лауреатов премии – известный реставратор и борец за сохранение национального культурного достояния Савва Ямщиков. В разные годы лауреатами премии были признаны Александр Сокуров, Георгий Василевич, Владимир Сарабьянов, Владимир Толстой, Валентин Курбатов и другие. За прошедшее время на соискание звания лауреата было подано 278 заявок. Из них лауреатами были названы 86 человек.