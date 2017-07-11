Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой

15:17, 11 июля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал наиболее острые вопросы, обсуждавшиеся сегодня, 11 июля, в ходе 11-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации. В частности, говоря о результатах парламентского часа, посвященного вопросу «О перспективах решения проблемы, сложившейся с кадастровой оценкой земельных участков в Псковской области», спикер отметил, что депутаты солидарны в оценке случившегося и, по их мнению, при проведении кадастровой оценки земли в регионе была допущена ошибка.

Он напомнил, что новая кадастровая стоимость значительного числа земельных участков не соответствует их рыночной цене, и именно эта несправедливость больше всего возмущает людей.

Председатель псковского заксобрания отметил, что парламентарии заслушали представителей исполнительной власти и дали свои рекомендации, которые должны привести к исправлению ситуации. В частности, они предложили провести переоценку групп участков в соответствии с рыночными реалиями. Кроме того, снять напряжение в ситуации с землей должны налоговые каникулы и снижение налоговых ставок.

Что касается другого бурно обсуждавшегося на сессии вопроса, «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монумент «Ледовое побоище», то, считает спикер, комитет по охране памятников культурного наследия Псковской области провел большую работу по подготовке данного документа. Он напомнил, что есть положительный отзыв на проект охранных зон от государственной историко-культурной экспертизы. По мнению Александра Котова, проект не только отвечает интересам застройщиков, но и содержит в себе «здоровый баланс аргументов».