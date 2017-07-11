0
15:21
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
15:17
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
13:04
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
12:15
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
11:53
Жизнь на фоне клинической смерти
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:55
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
Еще новости
Политика

Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов прокомментировал наиболее острые вопросы, обсуждавшиеся сегодня, 11 июля, в ходе 11-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации. В частности, говоря о результатах парламентского часа, посвященного вопросу «О перспективах решения проблемы, сложившейся с кадастровой оценкой земельных участков в Псковской области», спикер отметил, что депутаты солидарны в оценке случившегося и, по их мнению, при проведении кадастровой оценки земли в регионе была допущена ошибка.

Он напомнил, что новая кадастровая стоимость значительного числа земельных участков не соответствует их рыночной цене, и именно эта несправедливость больше всего возмущает людей.

Председатель псковского заксобрания отметил, что парламентарии заслушали представителей исполнительной власти и дали свои рекомендации, которые должны привести к исправлению ситуации. В частности, они предложили провести переоценку групп участков в соответствии с рыночными реалиями. Кроме того, снять напряжение в ситуации с землей должны налоговые каникулы и  снижение налоговых ставок.

Что касается другого бурно обсуждавшегося на сессии вопроса, «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монумент «Ледовое побоище», то, считает спикер, комитет по охране памятников культурного наследия Псковской области провел большую работу по подготовке данного документа. Он напомнил, что есть положительный отзыв на проект охранных зон от государственной историко-культурной экспертизы. По мнению Александра Котова, проект не только отвечает интересам застройщиков, но и содержит в себе «здоровый баланс аргументов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 1
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
11 июля 2017
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
11 июля 2017
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
10 июля 2017
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
06 июля 2017
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля 8
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября

Идет загрузка...