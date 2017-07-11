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Великолукский пилот вошел в десятку лучших аэронавтов России

Великолукский пилот Сергей Виноградов вошел в десятку лучших аэронавтов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

В актуальном рейтинге спортсменов-пилотов тепловых аэростатов России он занимает 6 место. Таким образом, сейчас Сергей Виноградов улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом, когда в общероссийском рейтинге он был седьмым.

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

Лидером рейтинга сейчас является Иван Меняйло из Красногорска, москвич Сергей Латыпов, ставший абсолютным победителем 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, оказался на второй строчке. Замыкает тройку лидеров Сергей Баженов (Московская область), четвертое и пятое место у представителей Тулы Андрей Кулькова и Олега Снеткова.

Фото пресс-службы администрации города Великие Луки

Среди женщин лучшей названа Мария Опарина, которая выиграла Кубок княгини Ольги в ходе 22-й Международной встречи воздухоплавателей, она занимает 18 строчку рейтинга. За ней идет великолучанка Екатерина Ларикова (19 место) и Диана Насонова из Московской области (23 место).

«Впереди у пилотов еще целый ряд спортивных соревнований, окончательный рейтинг будет составлен в конце года», - отметили в пресс-службе администрации Великих Лук.

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