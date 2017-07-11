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Общество

Реализацию программы профилактики абортов обсудили в псковском бизнес-инкубаторе

7 июля в Псковском бизнес-инкубаторе состоялся круглый стол на тему «Дети – смысл и радость жизни». В обсуждении приняли участие сотрудники Областного центра семьи, врачи, психологи, представители духовенства, многодетные семьи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Молодежного центра.

Итогом встречи стало составление письма в Общественную палату города Пскова с ходатайством перед Псковской городской думой о разработке программы просвещения молодежи по улучшению демографической ситуации в стране.

«В последние годы мы много говорим о демографическом кризисе в России, о сокращении численности ее населения. Но удивительно, что главные причины демографического кризиса никогда не озвучиваются. Мы сокрушаемся о нашей тяжелой участи, но даже не пытаемся ответить на вопрос, что же именно сократило численность населения нашей страны?» – говорится в тексте письма.

В целях реализации территориальной программы по профилактике абортов в обращении участники круглого стола выявили основные причины их роста и предложили некоторые пути решения проблемы. Для сокращения числа абортов необходимо, чтобы эту тему не замалчивали в семьях, говорили с детьми, а также нужно возобновить в школах уроки по этике и психологии семейной жизни.

«В вузах эта тема поднимается, а вот более молодое население остается в стороне и неведении, что приводит к печальным последствиям», – обратила внимание преподаватель колледжа искусств, член регионального отделения «Союза женщин России» Снежана Власова. Она отметила, что в дополнение к лекциям и урокам нужно создать методический комплект для преподавателей, включающий в себя фильмы и раздаточный материал. Кроме того, просто необходимо увеличение социальной рекламы по этой теме на федеральных и региональных каналах, а также различные баннеры на улицах города.

Молодежный центр города Пскова проводит уже не первую встречу, посвященную теме охраны детства, материнства и семейных ценностей.

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