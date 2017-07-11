Ремонт улицы Советской Армии начался в Пскове

15:47, 11 июля 2017, ПАИ

В Пскове начался ремонт улицы Советской Армии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядчик, выигравший муниципальный контракт, приступил к ремонту участка от трассы М-20 до Промежиц. Минувшей ночью строительные бригады выполняли фрезерование изношенного верхнего слоя асфальта, предстоящей - фрезерование планируется завершить и начать укладку выравнивающего слоя асфальта.

«Выполнение ремонта именно этого участка улицы Советской Армии в ночное время обусловлено большой пропускной способностью дороги в дневные часы. Задача вести ремонт с минимальными для водителей ограничениями в передвижении была поставлена губернатором и главой города», - отметили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова.

В УГХ рассказали, что на участке улицы, протяженностью 2,5 км, подрядчик выполнит замену асфальтобетонного покрытия с гарантией на 4 года, и укрепит обочины. В список дорог, нуждающихся в ремонте в этом сезоне, улица Советской Армии попала в связи с обращениями автомобилистов в online-приемную.

Напомним, в конце минувшей недели подрядчик приступил к ремонту участка улицы Некрасова. Следующими улицами, на ремонт которых подрядчики выйдут в ближайшее время, станут Льва Толстого, Шестака, 128 Стрелковой дивизии. Продолжаются конкурсные процедуры по ряду дорог из утверждённого Псковской городской Думой списка на ремонт в этом году. В общей сложности в 2017 году в Пскове будет отремонтировано 11 км дорог.