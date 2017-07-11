Псковский кинолог выступит за сборную ФСИН на всероссийских соревнованиях

15:39, 11 июля 2017, ПАИ

Кинолог Управления ФСИН России по Псковской области выступит на общероссийских межведомственных соревнованиях общества «Динамо». Он будет отстаивать честь команды ФСИН. Об этом рассказал начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Филиппов сегодня, 11 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он также рассказал, что с 2015 года в структуре ФСИН России проводятся ведомственные соревнования кинологов всероссийского уровня. В первый раз представители псковского управления заняли только 12 место, в прошлом году они поднялись на 6 позицию.