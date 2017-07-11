Опочецкий «Фронтовик» оштрафован за посев овса без документов

17:08, 11 июля 2017, ПАИ

В Опочецком районе ООО «Фронтовик» привлечено к административной ответственности за нарушение закона в области карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных культур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Проверкой установлено, что организация не проводила систематические карантинные фитосанитарные обследования земельных участков на выявление карантинных объектов и их очагов.

Кроме того, под урожай 2017 года были использованы семена овса без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Всего было засеяно 30 га земли и использовано 6 тонн семян.

Обществу выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения.