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Общество

Опочецкий «Фронтовик» оштрафован за посев овса без документов

В Опочецком районе ООО «Фронтовик» привлечено к административной ответственности за нарушение закона в области карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных культур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Проверкой установлено, что организация не проводила систематические карантинные фитосанитарные обследования земельных участков на выявление карантинных объектов и их очагов.

Кроме того, под урожай 2017 года были использованы семена овса без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Всего было засеяно 30 га земли и использовано 6 тонн семян.

Обществу выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения.

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