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Общество

Александр Филиппов дал совет псковичам о действиях при нападении собаки на улице

Начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Филиппов сегодня, 11 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-Live рассказал, как правильно нужно действовать при нападении собаки.

По его словам, нужно просто остановиться и не совершать никаких движений, дать собаке возможность обнюхать себя.   «Когда люди начинают кричать, махать сумкой, то собака будет думать, что к ней проявляют  агрессию, - пояснил Александр Филиппов. – А так она  обнюхает и потеряет интерес».

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