Александр Филиппов дал совет псковичам о действиях при нападении собаки на улице

16:16, 11 июля 2017, ПАИ

Начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Филиппов сегодня, 11 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-Live рассказал, как правильно нужно действовать при нападении собаки.

По его словам, нужно просто остановиться и не совершать никаких движений, дать собаке возможность обнюхать себя. «Когда люди начинают кричать, махать сумкой, то собака будет думать, что к ней проявляют агрессию, - пояснил Александр Филиппов. – А так она обнюхает и потеряет интерес».