Собаки псковского УФСИН освоили поиск мобильных средств связи

15:44, 11 июля 2017, ПАИ

Служебные собаки УФСИН России по Псковской области освоили поиск мобильных средств связи. Об этом заявил начальник кинологической службы ведомства подполковник внутренней службы Александр Филиппов 11 июля в прямом эфире проекта ПАИ-Live.

Собеседник агентства отметил, что главная задача собак – охрана учреждений УФСИН. Он уточнил, что собаки делятся на розыскных, патрульно-розыскных, караульных, которые останавливают побег, а есть специальные - те, которых используют для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ.

Служебные собаки используются каждый день, они заступают на службу на 24 часа. Между учебными заданиями они отдыхают в отдельных вольерах, добавил руководитель кинологической службы.

«Собака в июне обнаружила наркотики. При досмотре гражданки, прибывшей на длительное свидание, у нее были обнаружены наркотики. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто приезжает на свидание осматривает досмотровая группа, в которую входит кинолог», - рассказал Александр Филиппов.

Также он сообщил, что на сегодня штат службы, которую он возглавляет, увеличился на 12 единиц: «Более 90 кинологов, и за каждым из них закреплена собака, могут быть закреплены две разные собаки».