Собаки псковского УФСИН освоили поиск мобильных средств связи
Служебные собаки УФСИН России по Псковской области освоили поиск мобильных средств связи. Об этом заявил начальник кинологической службы ведомства подполковник внутренней службы Александр Филиппов 11 июля в прямом эфире проекта ПАИ-Live.
Собеседник агентства отметил, что главная задача собак – охрана учреждений УФСИН. Он уточнил, что собаки делятся на розыскных, патрульно-розыскных, караульных, которые останавливают побег, а есть специальные - те, которых используют для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ.
Служебные собаки используются каждый день, они заступают на службу на 24 часа. Между учебными заданиями они отдыхают в отдельных вольерах, добавил руководитель кинологической службы.
«Собака в июне обнаружила наркотики. При досмотре гражданки, прибывшей на длительное свидание, у нее были обнаружены наркотики. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто приезжает на свидание осматривает досмотровая группа, в которую входит кинолог», - рассказал Александр Филиппов.
Также он сообщил, что на сегодня штат службы, которую он возглавляет, увеличился на 12 единиц: «Более 90 кинологов, и за каждым из них закреплена собака, могут быть закреплены две разные собаки».