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Политика

Андрей Турчак отметил важность общественного контроля за избирательной кампанией-2017

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил важность общественного контроля за ходом Единого дня голосования 10 сентября и всей избирательной кампании 2017 года. Об этом он заявил 11 июля в рамках пленарного заседания Общественной палаты региона. На заседании обсуждался ход подготовки к муниципальным выборам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото pskov.ru

«Именно от вас, от общественников, будет зависеть прозрачность кампании и ее легитимность», — сказал глава региона.

Для организации всестороннего наблюдения за ходом предстоящих выборов члены Общественной палаты Псковской области примут участие в организации общественной «горячей линии» связи с избирателями, куда смогут обращаться жители области, столкнувшиеся с нарушениями их избирательных прав.

Кроме того, они делегируют своих наблюдателей на участки с тем, чтобы обеспечить максимальную открытость и гласность самого голосования и процедуры подсчета голосов.

Как рассказал в ходе пленарного заседания Николай Цветков, в этом году на 50-ти избирательных участках города Пскова будут установлены урны для электронной обработки избирательных бюллетеней, а на10 — средства видеонаблюдения с онлайн-трансляцией на официальном сайте города Пскова.

Кроме того, 35% избирательных участков области будут оснащены оборудованием для считывания QR-кода (двумерный штрих-код) с протокола об итогах голосования. Это позволит ускорить процессы заполнения протоколов об итогах голосования в системе ГАС «Выборы», а также исключить технические ошибки при вводе данных, пояснил он. Председатель облизбиркома также выразил надежду, что новая технология приживется в регионе, и к выборам президента РФ в марте следующего года ее внедрят на всех избирательных участках.

Фото pskov.ru

Также на сайте избиркома уже запущены сервисы «Найди себя в списке избирателей» и «Найди свой участок», которые помогают узнать включен ли гражданин в список избирателей и на каком участке он может проголосовать.

Напомним, 10 сентября в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний. Состоятся выборы глав семи муниципальных районов (Дедовичского, Порховского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского), депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, депутатов районных Собраний, а также довыборы депутатов областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8, районного Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, депутатов городских и сельских поселений.

В предстоящих выборах будут принимать участие порядка 508 тысяч избирателей, задействованы 24 территориальных и 560 участковых избирательных комиссий.
 

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