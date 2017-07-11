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Общество

Прокуратура помогла инвалиду из Стругокрасненского района возместить расходы на лекарства

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу взыскания расходов на приобретение лекарств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Житель Стругокрасненского района, инвалид первой группы, страдает онкологическим заболеванием. Он не был обеспечен в соответствии с рецептом лекарствами, в связи с их отсутствием в аптеке и на складе ГППО «Фармация». Гражданин был вынужден приобрести лекарство за личные средства, стоимость которого составила 6 тыс. 895 рублей.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации с требованием взыскать в пользу гражданина убытки в связи с необеспечением его необходимым лекарствами в размере 6 тыс. 895 рублей.

Мировой судья судебного участка № 38 удовлетворил исковые требования прокурора, расходы на лекарственные средства возмещены в пользу жителя Стругокрасненского района. Решение суда не вступило в законную силу.

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