Прокуратура помогла инвалиду из Стругокрасненского района возместить расходы на лекарства

17:21, 11 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу взыскания расходов на приобретение лекарств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Житель Стругокрасненского района, инвалид первой группы, страдает онкологическим заболеванием. Он не был обеспечен в соответствии с рецептом лекарствами, в связи с их отсутствием в аптеке и на складе ГППО «Фармация». Гражданин был вынужден приобрести лекарство за личные средства, стоимость которого составила 6 тыс. 895 рублей.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации с требованием взыскать в пользу гражданина убытки в связи с необеспечением его необходимым лекарствами в размере 6 тыс. 895 рублей.

Мировой судья судебного участка № 38 удовлетворил исковые требования прокурора, расходы на лекарственные средства возмещены в пользу жителя Стругокрасненского района. Решение суда не вступило в законную силу.