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Экономика

Более 290 млн рублей поступило в бюджет Великих Лук от налогоплательщиков за полгода

За 6 месяцев 2017 года от налогоплательщиков Великих Лук в бюджет города поступило 291,8 млн рублей. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Виктор Федотов на совещании 11 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

В июне основные поступления в городскую казну обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С», Великолукская межрайонная больница, завод «Транснефтемаш».

В целом об исполнении бюджета за июнь участников совещания проинформировала исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации города Алена Поварещенкова. По ее словам, он складывался из собственных доходов и межбюджетных трансфертов. В структуре собственных доходов наибольшую долю традиционно заняли поступления налога на доходы физических лиц.

Что касается расходов за месяц, как сообщила Алена Поварещенкова, более 33% из них  направлены на оказание услуг в рамках утвержденных муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям города. Эти средства были использованы реализации мероприятий в области физической культуры и спорта, для обеспечения присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях и организациях предоставления общего образования, выполнение работ по реконструкции драматического театра.

Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства составили 38,9 % от расходов июня. В целом расходы городского бюджета за первое полугодие составили 35,7 % от годового плана. Приоритетным направлением бюджетного финансирования остается социальная сфера, добавила докладчик.

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