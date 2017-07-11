127 уголовных дел были возбуждены в Великих Луках в июне

18:07, 11 июля 2017, ПАИ

В отделе МВД России по городу Великие Луки в июне было возбуждено 127 уголовных дел, в том числе зафиксирована 41 кража чужого имущества (из них 6 квартирных и 4 кражи транспортных средств), 3 грабежа, 1 разбой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Кроме того, продолжаются случаи мошенничества в отношении жителей города, за месяц было совершено 24 преступления. Как сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Василенко, способы совершения этих мошенничеств самые разнообразные: списание денежных средств с банковских карт, в том числе при сообщении гражданами реквизитов карт за их мнимое разблокирование, предоплата товаров, а также другие способы.

Также полицейские выявили 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В прошлом месяце на дорогах города зарегистрировали 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек. Полицейские задержали 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 10 повторно.

«В июне на территории города были зарегистрированы 4 пожара», - сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Максим Степанов.

Из-за неосторожного обращения с огнем произошли 2 пожара, в том числе один при курении, причиной еще двух послужили нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования и детская шалость. На пожарах получили травмы 9 человек.

Максим Степанов также напомнил о том, что не следует оставлять детей без присмотра, так как они, по-видимому, устроили пожар в комнате в доме на улице Малышева, дом 28. Трагедии удалось избежать только благодаря бдительности соседей и четким слаженным действиям по спасению и эвакуации людей сотрудниками пожарной охраны, подчеркнул он.