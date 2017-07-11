Главный кинолог псковского УФСИН рассказал, какие собаки не прощают ошибок в дрессуре

17:02, 11 июля 2017, ПАИ

На службе в Управлении ФСИН России по Псковской области состоят восточно-европейские, кавказские, немецкие и бельгийские овчарки, а также спаниели. Об этом рассказал начальник кинологической службы ведомства подполковник внутренней службы Александр Филиппов 11 июля в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, характерной особенностью бельгийских овчарок является то, что при их дрессуре нельзя допускать ошибки. «Если с восточно-европейской или немецкой овчаркой можно допустить ошибку при тренировке и потом её исправить, то бельгийская овчарка ошибок не прощает: они хорошо запоминают и потом повторяют эту ошибку», - пояснил Александр Филиппов.

Он также отметил, что собака подбирается индивидуально, специально под кинолога. Кроме того, до поступления на службу животных тестируют. Если это взрослая собака, то специалисты смотрят, может ли она проникнуть в любое помещение, не боится ли посторонних звуков, как проводит задержание. У щенков же смотрят, спокойно ли они подходят к хозяину, как берут лакомство из рук, как играют с тряпочкой.

Гость программы подчеркнул, что в ФСИН к собакам предъявляется больше требований, чем в МВД или пограничной службе.