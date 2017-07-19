РЕВИЗИЯ: Гостиница «Ольгинская»

16:45, 19 июля 2017, ПАИ

Любая подготовка к поездке начинается с придичивого и зачастую весьма утомительного выбора гостиницы, в которой предстоит поселиться на чужбине. Примеряясь к множеству предложений, въедливый путешественник старается подобрать идеальный вариант в координатах «цена-качество». Туристам, собравшимся погостить в Пскове, можно забыть о муках выбора и повнимательнее присмотреться к гостинице «Ольгинская».

«Ольгинская» имеет наилучшее в городе расположение — на левом берегу Великой. Постояльцы части номеров могут любоваться спокойными водами реки, красивейшим Троицким собором и величественными крепостными стенами Псковского кремля. В нескольких десятках метрах от гостиницы находится Ольгинская часовня (именно здесь княгиня Ольга увидела чудесное знамение) и старинный храм Успения с Пароменья. Всё здесь дышит историей. Вокруг зелень и один из самых тихих уголков Пскова. При этом неспешным шагом до центра можно добраться всего за 7-10 минут.

Просторное фойе гостиницы рассчитано не только на одиноких путников, но запросто вмещает и большие туристические группы, семейным парам с малышами здесь также будет удобно. Пока родители занимаются формальностями у стойки ресепшн, дети могут отдохнуть в креслах. Здесь царит спокойная, домашняя атмосфера небольшого отеля.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Два года назад в «Ольгинской» прошла реновация, разумеется, это в лучшую сторону сказалось на уровне комфорта. На всей территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi, есть лифт. Автомобиль можно оставить на платной или бесплатной парковке поблизости. Плата за сутки пользования стоянкой составляет 100 рублей.

В «Ольгинской» 82 номера четырёх категорий. В общей сложности здесь могут разместиться 160 гостей. Имеются два номера «Люкс», девять номеров «Комфорт», 48 номеров «Стандарт» и 47 мест в номерах «Эконом». Кстати, очень удобно отправить заявку относительно желаемого уровня комфорта номера через сайта отеля. В ближайшей перспективе появится онлайн-бронирование. Теперь обо всём подробнее.

Уютный номер «Люкс» обойдётся в 3600 рублей за сутки. Здесь наряду с великолепным видом из окна вас ожидает огромная деревянная двуспальная кровать, мягкий диван с креслами, журнальный столик. В номере вы также найдёте: телевизор с большим выбором кабельных каналов, мини-холодильник, электрический чайник, телефон. В ванной комнате — душевая кабина, фен, халат, тапочки и косметические наборы.

Всем гостям с 8 до 11 часов утра предоставляется завтрак, включённый в стоимость проживания. Столы сервируются в кафе «Легенда» (о нём немного позже) на первом этаже здания. Очень удобно, а главное — вкусно.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Разместиться в номере категории «Комфорт» можно за 2800-3400 рублей. Есть три вида таких номеров: однокомнатные, двухкомнатные и двухкомнатные с видом на Кремль. Это идеальные варианты для семейного отдыха. Интерьеры выдержаны в спокойных пастельных тонах, на стенах небольшие картины. Всё очень лаконично и достойно. В номере - двуспальная кровать, диван, кресла, шкафы, журнальный столик, телевизор, мини-холодильник, телефон. В ванной — фен и средства гигиены. Завтрак также включается в стоимость проживания.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Проживание в стандартном номере будет стоить 1600-1900 рублей или 2800-3000 рублей, — в зависимости от того одноместный или двухместный вариант вы выберете. В стандартном номере - стандартный набор всего необходимого для комфортного отдыха: кровать, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и, конечно, завтрак в кафе.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Те, для кого гостиница — только место, где спят, смело могут выбирать размещение в номерах «Эконом». Отличный вариант для бережливых. В июле действует акция, поэтому сутки обойдутся всего в 450 рублей! Можно выбрать номер с одним, двумя или тремя спальными местами. Здесь, помимо кроватей, находится шкаф, письменный стол, телевизор и умывальник. Туалет и душ на этаже. Всё очень чисто и аккуратно. Завтрак в стоимость проживания не включён. Если вы в душе спартанец, добро пожаловать!



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Гостиница «Ольгинская» предлагает выгодные условия для семей, путешествующих с детьми: бесплатное размещение малышей до 5 лет, бесплатная детская кроватка с бельём для малышей до 3 лет (при согласовании с администрацией), дополнительное место за 800 рублей для детей до 14 лет, при проживании с детьми от 6 до 14 лет предоставляется приглашение на экскурсию по Кремлю.

При размещении группы от 5 до 15 человек можно рассчитывать на скидку на проживание в течение двух суток подряд в размере 10% от стоимости номера.

Организации могут воспользоваться конференц-залом в «Ольгинской». Это прекрасное место для проведения тренингов, деловых встреч, курсов и презентаций. Зал рассчитан на 30 человек и оборудован эргономичной мебелью, флипчартом с маркерами, мультимедийным оборудованием. Панорамные окна с видом на Великую прилагаются. Аренда на 8 часов — 3 тысячи рублей, за 1 час — 500 рублей.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Подкрепиться туристы и горожане могут в кафе «Легенда» на первом этаже «Ольгинской». Название не случайно: кафе, как и гостиница, расположено в той части города, где легенды оживают на каждом шагу. Из кафе также открывается вид на Псковский кремль, Троицкий собор, Ольгинскую часовню, без которой в Пскове не обходится ни одна свадьба. Здесь молодожёны выпускают голубей и вешают на перила замки с трогательными клятвами навсегда быть вместе.

С 8:00 до 23:00 в «Легенде» угощают вкусными завтраками, обедами и ужинами. В будние дни с 13:00 до 16:00 путешественников и псковичей ждут на сытные бизнес-ланчи всего за 130 рублей. Возможно обслуживание туристических групп до 120 человек.

Кафе «Легенда» отлично подойдёт для свадебных торжеств и других праздничных банкетов. Молодожёнам, отмечающим самый важный день в своей жизни, предоставляется скидка в 50% на проживание в номере «Люкс» или «Комфорт».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Для праздника посетители могут выбрать любой из трёх залов: большой - на 50-55 гостей и два банкетных – на 15-25 гостей. Для удобства каждое из помещений имеет отдельный вход, комнату для отдыха и туалет.

В большой зал кафе «Легенда» гости попадают из фойе гостиницы. Интерьер здесь выполнен в классическом стиле. Особый шарм помещению придают витые кованые светильники. Для празднования дня рождения или любого другого торжества в узком кругу удобнее разместиться в одном из банкетных залов. Большой плазменный телевизор, музыкальный центр, а также помещение с мягкой мебелью создадут комфортную атмосферу.

Сотрудники кафе «Легенда» разработают индивидуальное банкетное меню из блюд русской и европейской кухни (холодные, горячие, мясные и рыбные блюда, салаты, десерты), обеспечат музыкальное сопровождение мероприятия. По желанию можно пригласить артистов, оформить банкетный зал белыми и золотыми «фуршетными юбками», чехлами и бантами для стульев.

С понедельника по четверг банкет в «Легенде» можно устроить по цене от 700 рублей с гостям, с пятницы по воскресенье - от 1000 рублей с человека.

Какой бы из залов кафе вы ни выбрали, праздник запомнится приятной атмосферой, изысканными блюдами и приветливым обслуживающим персоналом.

После хлеба по плану полагаются зрелища. И с этим пунктом туристам помогут в Псковском бюро путешествий и экскурсий по адресу Кремль, 6. Бюро основано в 1963 году и является одним из подразделений учреждения отдыха «Соцтурпроф», в которое также входят гостиница «Ольгинская», кафе «Легенда» и автотранспортное предприятие. А это значит, что, помимо увлекательных экскурсий, путешественникам готовы предложить комфортную поездку на собственном автобусе.

Бюро путешествий, о возможностях которого туристам любезно расскажут в гостинице, организует индивидуальные, сборные и корпоративные экскурсии по Пскову, Псковской области и другим регионам России. Также здесь занимаются подготовкой отдыха на российских и зарубежных курортах, разрабатывают спецпрограммы для школьных и студенческих групп, помогают с планированием поездок в санатории России и Беларуси.

Специалисты бюро организуют посещение интерактивных музейных программ, интереснейшие прогулки по городским достопримечательностям, среди которых картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Приказные палаты, Мирожский монастырь, дом Масона и многое другое. Также путешественников направят в тур по «золотому кольцу» Псковской области: Изборск — Печоры — Пушкинские Горы. Предлагаются экскурсии в Остров, Порхов, на родину великой княгини Ольги в Выбуты, в Спасо-Елеазаровский монастырь, Крыпецкий монастырь, в Никандрову пустынь.

Контакты:

Гостиница «Ольгинская» находится в Пскове по адресу Пароменская, 4. Дежурный администратор: (8112) 57-51-51; телефон бронирования: 8-800-700-88-72; отдел бронирования в рабочие дни с 9:00 до 18:00: (8112) 57-08-88; в выходные дни: (8112) 57-51-51, (8112) 57-35-21. E-mail: olginhotel@yandex.ru. Страница «ВКонтакте».

Кафе «Легенда» находится в Пскове по адресу Пароменская, 4. Телефон: (8112) 57-35-21.

Псковское бюро путешествий и экскурсий находится в Пскове по адресу Кремль, 6. Телефоны: (8112) 75-22-11, (8112) 75-39-88, (8112) 72-32-57. E-mail: stp.pskov@gmail.com.