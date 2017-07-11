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Общество

Полиция поблагодарила супругов Удовенко, которые спасли псковичку от избиения

Руководство УМВД России по Псковской области выразило глубокую признательность Артёму Удовенко и его жене Анне за оказанное содействие органам внутренних дел при спасении женщины от избиения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

17 июня около 15:00 в Пскове у дома по улице Рокоссовского супруги Артем и Анна Удовенко встали на защиту женщины, которая подверглась избиению. «Благодаря их неравнодушию, было предотвращено тяжкое преступление. Полиция задержала злоумышленника», - отметили в пресс-службе.

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