Полиция поблагодарила супругов Удовенко, которые спасли псковичку от избиения

17:44, 11 июля 2017, ПАИ

Руководство УМВД России по Псковской области выразило глубокую признательность Артёму Удовенко и его жене Анне за оказанное содействие органам внутренних дел при спасении женщины от избиения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

17 июня около 15:00 в Пскове у дома по улице Рокоссовского супруги Артем и Анна Удовенко встали на защиту женщины, которая подверглась избиению. «Благодаря их неравнодушию, было предотвращено тяжкое преступление. Полиция задержала злоумышленника», - отметили в пресс-службе.