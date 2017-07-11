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Общество

Приём заявок на аккредитацию СМИ на выборы начала Избирательная комиссия Псковской области

11 июля Избирательная комиссия Псковской области начала прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, проводимых 10 сентября, а также в дни досрочного голосования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома,  прием заявок продлится до 18:00 6 сентября.

Для аккредитации представителей СМИ в областной избирком необходимо подать подписанную главным редактором заявку на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается, и заверенную главным редактором копию свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации). Формы документов здесь >>>.

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы документов). Почтовый адрес Избирательной комиссии Псковской области: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, правое крыло, кабинет 262. Электронная почта для направления документов на аккредитацию: iksrf_60@mail.ru

По всем вопросам, связанным с аккредитацией представителей СМИ, можно обращаться в Избирательную комиссию области по телефону 8(8112)299-545.

Напомним, аккредитация осуществляется в соответствии с Постановлением ЦИК России от 19 апреля «О порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, референдумах субъектов РФ, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования».  Порядок аккредитации здесь >>>

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