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Общество

Обладатель Гран-При кинофестиваля в Карловых Варах пишет сценарий фильма о покончивших с собой в Стругах Красных подростках

Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения и ВГИКа режиссёр Александр Хант пишет сценарий фильма про подростков из Пскова, которые покончили с собой. Фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в прошлом году в посёлке Струги Красные. Об этом сообщает телерадиокомпания «СИН».

Напомним, 14 ноября в одном из домов поселка Струги Красные забаррикадировались двое подростков: 15-летние юноша и девушка. Они взломали сейф с оружием и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов по указанному адресу.

Полицейские пытались вести переговоры и принудить подростков сдаться и выйти из дома. Однако когда они ворвались в дом, выяснилось, что юноша и девушка покончили жизнь самоубийством.

Добавим, что фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» получил Гран-При на чешском кинофестивале в Карловых Варах. Это картина продюсерского центра «ВГИК-Дебют». 

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