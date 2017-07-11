Обладатель Гран-При кинофестиваля в Карловых Варах пишет сценарий фильма о покончивших с собой в Стругах Красных подростках

18:03, 11 июля 2017, ПАИ

Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения и ВГИКа режиссёр Александр Хант пишет сценарий фильма про подростков из Пскова, которые покончили с собой. Фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в прошлом году в посёлке Струги Красные. Об этом сообщает телерадиокомпания «СИН».

Напомним, 14 ноября в одном из домов поселка Струги Красные забаррикадировались двое подростков: 15-летние юноша и девушка. Они взломали сейф с оружием и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов по указанному адресу.

Полицейские пытались вести переговоры и принудить подростков сдаться и выйти из дома. Однако когда они ворвались в дом, выяснилось, что юноша и девушка покончили жизнь самоубийством.

Добавим, что фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» получил Гран-При на чешском кинофестивале в Карловых Варах. Это картина продюсерского центра «ВГИК-Дебют».