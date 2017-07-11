Специалист по туризму появится в Управлении культуры администрации Пскова

18:10, 11 июля 2017, ПАИ

11 июля состоялось заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы (ПГД) под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета поддержали проект решения ПГД об изменениях в Положении об Управлении культуры администрации Пскова, согласно которым в задачи Управления добавляется развитие туризма.

Напомним, с рекомендациями создать отдел по туризму в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году обратился в администрацию Пскова Ганзейский комитет гордумы. Как рассказал начальник Управления культуры Юрий Мартынов, в его ведомстве есть свободная штатная единица, и после утверждения депутатами изменений в Положение будет приглашён специалист для работы в этом направлении.

Второй вопрос касался подготовки презентационных стендов для городов-участников 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Комитет рекомендовал структурным подразделениям администрации города - Управлению культуры и Отделу потребительского рынка и услуг - до конца октября 2017 года составить смету ремесленного и Ганзейского рынков для утверждения на сессии Думы.