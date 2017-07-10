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Труп дачницы из Петербурга обнаружили в озере в Островском районе

11 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере в одной из деревень Островского района тела дачницы из Санкт-Петербурга с признаками асфиксии при утоплении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

По данному факту Островский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку. Из её материалов следует, что  последний раз женщину видели живой на берегу озера накануне вечером в момент употребления спиртных напитков.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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