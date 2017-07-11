151 человек пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

20:04, 11 июля 2017, ПАИ

С 4 по 11 июля в Псковской области от укусов клещей пострадал 151 человек, в том числе 46 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

За указанный период самое большое число пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Пскове (44 человека), Великих Луках (20), Невельском (15), Красногородском (10), Порховском и Псковском (по 9) и Пустошкинском (8) районах.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких, как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.