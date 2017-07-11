В Псковской гордуме рассмотрены проекты, касающиеся крупных сделок управления капстроительства

20:35, 11 июля 2017, ПАИ

11июля состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Константина Болотина. В ходе подготовки к 86-й сессии депутаты рассмотрели 16 основных вопросов и 3 дополнительных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, народные избранники заслушали доклад начальника Управления по градостроительной деятельности Сергея Кондратьева и приняли решение о выступлении главного архитектора Пскова непосредственно на сессии.

Кроме того, они поддержали внесение изменений в решение ПГД «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в первом квартале 2017 года».

Большой блок проектов решений касался дачи согласия муниципальным бюджетным учреждениям предоставлять в безвозмездное пользование или в аренду муниципальное имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления. Разногласий эти документы не вызвали.

Несколько проектов предполагают одобрение крупных сделок муниципального предприятия «Управление капитального строительства». Комитет решил рекомендовать на сессии одобрить крупную сделку предприятия по заключению договора участия в долевом строительстве в отношении нескольких квартир в жилом доме по улице Зональное шоссе, 5.

Также сегодня состоялось заседание Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством депутата ПГД Валерия Лесникова.

Комиссия обсудила вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» и рассмотрела кандидатуры начальника медико-санитарной части УВД по Псковской области Ивана Дитриха и директора детской музыкальной школы духовой музыки № 5 (с 1990 по май 2017 года) Мирона Литвака. Члены комитета единогласно поддержали данный вопрос и вынесли на ближайшую сессию ПГД с рекомендацией «принять».

Помимо этого, в ходе заседания были рассмотрены вопросы об изменениях в составах Совета по противодействию коррупции и по профилактике правонарушений муниципального образования «Город Псков».