Более 20 псковских приставов привлечены к дисциплинарной ответственности за полгода

20:24, 11 июля 2017, ПАИ

За шесть месяцев 2017 года в отношении служащих Управления ФССП России по Псковской области по различным основаниям были проведены 28 служебных проверок. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 24 сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в первом полугодии при подготовке к проведению конкурсов на кадровый резерв и замещение вакантных должностей в Управлении проверили 35 кандидатов на службу.

В УФССП по региону отметили, что сов всеми работниками проводятся занятия по изучению специальных рекомендаций, и особое внимание уделяется изучению порядка действий государственного служащего при попытке склонения его к совершению коррупционных или иных правонарушений. Кроме того, до них доводится информация о недопустимости такого поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

В Управлении для защиты прав и законных интересов граждан, а также оперативного реагирования на нарушения в сфере исполнительного производства, коррупционные и другие правонарушения, в круглосуточном режиме работает телефон доверия (8112) 53-11-49.