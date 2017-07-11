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Общество

Рейд по предупреждению пожаров в многоквартирных домах прошел в Дедовичах

11 июля прошел рейд по предупреждению пожаров в микрорайоне «Пионерный» поселка Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

Специалисты обошли квартиры многоквартирных жилых домов, проинструктировали 28 человек, провели индивидуальные беседы по правилам поведения в случае возникновения пожара и необходимости соблюдения пожарной безопасности в быту, а также распространили 45 листовок.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках профилактического мероприятия особое внимание было уделено многоквартирным жилым домам коридорного типа. Сотрудники ведомства разъяснили представителю управляющей компании требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей, выходов и внутреннего противопожарного водопровода.

 

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