Стеклянная посуда, кроссовки и табачные изделия подорожали в Псковской области

21:36, 11 июля 2017, ПАИ

За январь-июнь 2017 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,2% (в 2016 году – на 2,6%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Продовольственные товары подорожали на 2,5% , непродовольственные товары – на 2,2%, услуги – на 1,6%.

Рост цен на продовольственные товары и услуги в регионе за указанный период был ниже, чем в целом по Северо-Западу, а на непродовольственные товары, наоборот, опережал средний показатель.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожало сливочное масло – на 7,8%, натуральный в зернах и молотый кофе – на 6,9, нежирный творог – на 6,4, сгущенное молоко с сахаром – на 6,1, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 5,6, живая и охлаждённая рыба – на 5,4%.

Значительно выросла в цене плодоовощная продукция – на 23,7%. Стоимость картофеля увеличилась в 2,2 раза. Из овощей больше всего подорожали белокочанная свежая капуста – в 2,1 раза, репчатый лук – на 95,4%, морковь – на 65,8, столовая свекла – на 62%. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на лимоны – на 30,9%, виноград – на 28,9, яблоки – на 21,3%.

Наибольшее снижение цен с начала года наблюдалось на яйца – на 28,6%, гречневую крупу-ядрицу – на 23,1, охлаждённых и мороженых кур – на 10,4, сахар – на 9, пшено – на 7, подсолнечное масло – на 6,6, куриные окорочка – на 5,6, свинину (кроме бескостного мяса) – на 5,3%. Из плодоовощной продукции более всего подешевели свежие огурцы – на 33,5%, чеснок – на 9,1, замороженные овощи – на 5,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец июня составила 4666,65 рубля, по сравнению с декабрем 2016 года она увеличилась на 15,6% .

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожала стеклянная посуда – на 15,8%, кроссовая и спортивная обувь для взрослых – на 7,8, табачные изделия – на 7,4, нитки и полотенца – на 7,1, бельевой трикотаж – на 5,8, постельное белье – на 5,6%.

Из услуг заметнее всего выросли цены и тарифы на санаторно-оздоровительные услуги – на 13,4%, услуги пассажирского транспорта – на 8,4, услуги в сфере зарубежного туризма – на 5,4%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожали обрядовые услуги – на 2,8%, ремонт и пошив одежды – на 2,6, ритуальные услуги – на 2,4%.