Ввоз почти 4 тонн огурцов из Белоруссии запрещен в Невельском районе

21:41, 11 июля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз почти 4 тонн свежих огурцов из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. В документе был указан срок окончания его действия, наступающий раньше даты его выдачи.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.