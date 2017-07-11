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Экономика

Ввоз почти 4 тонн огурцов из Белоруссии запрещен в Невельском районе

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз почти 4 тонн свежих огурцов из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. 

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. В документе был указан срок окончания его действия, наступающий раньше даты его выдачи.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

 

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