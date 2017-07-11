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Экономика

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 триллионов

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 триллионов рублей в год. С этой суммы налоги либо не платятся совсем, либо платятся частично. Как сообщает «Российская газета», об этом написано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы.

В этой связи специалисты финансового ведомства считают, что при расширении возможностей налогового администрирования есть риск того, что экономика все больше начнет сталкиваться с проблемой субоптимальности структуры налоговой нагрузки, а переход из серой зоны в белую может быть болезненным из-за увеличения нагрузки прямых налогов на труд.

В Минфине заявили, что стоит подумать о возможности создания дополнительных экономических стимулов для обеления, изменив структуру налоговой нагрузки - уменьшить ставки прямых налогов на труд и повысить косвенные.

 

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