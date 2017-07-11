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Общество

Порядок предоставления льготных автокредитов изменился в России

Правительство России внесло поправки в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Об этом сообщает РИА Новости. 

Изменения предусматривают, что определенные категории граждан получат от государства десятипроцентную скидку при приобретении нового автомобиля в кредит.

Льготы получат граждане, которые покупают транспортное средство впервые (программа «Первый автомобиль») или имеют двух и более детей (программа «Семейный автомобиль»). 

Также предполагается, что в 2017 году в рамках программ будут проданы более 58 тысяч автомобилей. Новые условия для упомянутых групп граждан будут распространяться на машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года.

Кроме того, кабмин ввел дополнительную скидку в размере 12,5% от стоимости нового транспортного средства по договорам лизинга для сельскохозяйственных производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства.

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