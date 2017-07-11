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Экономика

Ростуризму предложили обложить налогом уезжающих отдыхать за границу

Ввести выездной сбор до 100 рублей в сутки для российских туристов, отправляющихся отдыхать по путевкам на зарубежные курорты, предложил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение народный избранник направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу депутата.

Размер сбора, по его мнению, должен зависеть от страны, в которую направляется турист. При этом не может превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания.
В. Петров считает, что введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты стало бы «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха». Именно так, уверен он, можно поддержать отечественный рынок туриндустрии.

Депутат полагает, что средства, поступившие в бюджет, можно направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кавказа, Крыма, Кубани, Ростова-на-Дону и других туристических направлений России.

Напомним, президент Владимир Путин поручил Правительству РФ внести поправки в законодательство, предусматривающие введение курортного сбора, до 1 марта 2017 года. В тот же срок кабмин должен был наделить Федеральное агентство по туризму полномочиями по продвижению турпродукта на внутреннем и мировом рынках туризма.

Согласно законопроекту, предлагается ввести налог не более 150 рублей в сутки. Однако регионы вправе самостоятельно устанавливать размер сбора или не вводить его.

 

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