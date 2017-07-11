Рособрнадзор усомнился в объективности школьных медалей в регионах

22:44, 11 июля 2017, ПАИ

Рособрнадзор усомнился в объективности качества школьного образования тех субъектов Федерации, где медаль получил каждый пятый выпускник. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году значительная часть средств массовой информации освещали скандал с так называемой медалисткой из Адыгеи. Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки. Возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль», - сказал начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко на заседании общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия».

В материалах ведомства, подготовленных к заседанию, отмечается, что число медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20%, в Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае - по 16%, в Краснодарском крае - 15,6%, в Ростовской области - 14,7%. При этом число медалистов по России в среднем – не более 10%, в Москве и Санкт-Петербурге - 8,9% и 7,1%, соответственно.

«Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз два и обчелся», - заключил Е. Семченко