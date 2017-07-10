Туристов задержали за селфи на эстонско-российской границе

22:23, 11 июля 2017, ПАИ

В Эстонии произошли три случая задержания людей, которые фотографировали себя на фоне эстонско-российской границы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию страны.

За последние несколько дней были задержаны сразу три группы путешественников, которые устроили фотосессию у границы с Россией, что запрещено эстонским законодательством. Одна из групп состояла из финнов. Кроме того, были задержаны также голландцы и эстонцы.

Все случаи запрещенных селфи произошли в деревне Верхулитса волости Вярска. По словам полицейских, все три инцидента похожи друг на друга: туристы бросали машину и шли к пограничному столбу, а предупреждающие таблички, написанные на разных языках, остались без внимания нарушителей.

Всем задержанным грозит штраф.