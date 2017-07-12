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Общество

Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год россияне стали тратить меньшую часть своих доходов на обслуживание ипотечных кредитов. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России, в сравнении с 2016 годом, в первом квартале 2017 отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков снизилось на 4 п.п. и составило 45% зарплаты.

Эксперты объясняют причину такой тенденции заметным сокращением процентных ставок по ипотеке, так как реальные доходы россиян в 2016-2017 годах продолжали снижаться. Более того, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Специалисты предполагают, что ипотека может подешеветь еще на 1–2 п.п. в течение ближайших полутора лет.

По мнению руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только снижаться, а социальных дефолтов не будет совсем.

По данным ЦБ, на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу первого квартала 2017-го она снизилась до 11,68%. Смягчение процентных условий стало возможно благодаря падению ключевой ставки Центробанка.
 

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