Ввоз лука без ботанического названия запрещен в Себежском районе
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии 20 тонн репчатого лука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. В документе была не заполнена графа, где должно быть указано ботаническое название перемещаемой продукции.
Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.