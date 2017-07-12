Ввоз лука без ботанического названия запрещен в Себежском районе

10:29, 12 июля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии 20 тонн репчатого лука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. В документе была не заполнена графа, где должно быть указано ботаническое название перемещаемой продукции.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

