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19 июля команда «Луки-Энергия» стартует в Первенстве России по футболу во втором дивизионе

19 июля в 19:00 в Великих Луках на стадионе «Экспресс» состоится матч команды «Луки-Энергия» с московским футбольным клубом «Долгопрудный». Этим матчем профессиональная великолукская команда возьмёт старт в ФОНБЕТ - Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ во втором дивизионе в группе «Запад». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Вход на матч бесплатный.

«Долгопрудный» в минувшем сезоне, набрав 56 очков, финишировал на втором месте. У москвичей 16 побед, 8 ничейных результатов и только два поражения в первенстве.

«Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает всех посетить этот знаковый матч и поддержать городскую команду в начале её профессионального пути. Каким будет сделан первый шаг, такой будет впереди и дорога. Приглашайте с собой родных, друзей и знакомых. Поддержите активно команду, эмоционально поболейте за командный дух. Ваш восторг и энергетика будет дополнительным стимулом для наших игроков на захватывающую игру. Станьте частью футбольной команды родного города! Нас ждёт спортивная битва за честь славных Великих Лук», - пригласил пресс-атташе клуба Владимир Богатырев.

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