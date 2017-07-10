«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе

09:26, 12 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 12 июля, около 3:55 в Островском районе на 366-м километре трассы Р-23 вблизи деревни Гораи столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус ЛИАЗ, который следовал по маршруту «Санкт-Петербург – Новоржев».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в аварии пострадали водители транспортных средств. При этом сотрудникам МЧС пришлось деблокировать мужчину, управлявшего «Газелью».

Все четверо пассажиров автобуса не пострадали и самостоятельно убыли в Новоржев.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель «Газели», который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.