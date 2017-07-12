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Общество

Более 25 тысяч рублей уже собрали псковские археологи на исследование поселения эпохи викингов

Более 25 тысяч рублей удалось собрать команде сотрудников Археологического центра Псковской области с помощью краудфандинга на платформе сайта Planeta.ru.

Ранее сообщалось, что финансы необходимы на исследование уникального торгово-ремесленного поселения эпохи викингов в деревне Горожане Новосокольнического района.

«Спешим поделиться радостью: 10 июля начала свою работу археологическая экспедиция «Горожане-2017». Двадцать волонтеров из разных уголков России уже занимаются исследованием этого замечательного памятника. Первый день раскопок принес свои плоды - у нас много бус и бисера. И нам по-прежнему нужна ваша помощь!», - подчеркнул начальник отдела полевых исследований археологического центра Псковской области Александр Михайлов

Акция по сбору денег запущена 8 июня и продлится 76 дней. За это время археологи рассчитывают собрать 250 тысяч рублей. Уже куплено 35 «акций» на сумму 25 тысяч 683 рубля. До окончания проекта осталось 43 дня. За свои взносы неравнодушные граждане могут получить магнит с изображением находок поселения Горожане (200 рублей), благодарственное письмо от участников экспедиции (300 рублей), постер с коллажем из находок с поселения Горожане (500 рублей), экспедиционный календарь на 2018 год (800 рублей), набор из пяти сувенирных магнитов (1000 рублей), реплику подвески X века с поселения Горожане (3000 рублей), огромную благодарность и несколько подарков - комплект сувенирной продукции, который включает магнит с изображением логотипа экспедиции, благодарственное письмо от имени всех участников экспедиции, экспедиционный календарь на 2018 год и уникальный предмет - реплика (точная копия) подвески из восточной монеты-дирхема, выполненная из серебра (5000 рублей).

Напомним, Псковское агентство информации публиковало лонгрид «Псковские викинги» с фотографиями и описанием уникального археологического памятника.

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