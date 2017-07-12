Прокуратура Псковской области приглашает принять участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»

21:21, 12 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области приглашает принять участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В 2017 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», реализуемого с 2009 года Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» с целью предоставления возможности молодежи выразить свое отношение к значимым социальным проблемам современного общества.

Специальная тема конкурса – «Прокуратура против коррупции» - направлена на популяризацию роли прокуратуры в борьбе с коррупцией, в том числе в различных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, образование, социальное обеспечение, ЖКХ, правоохранительная система и др.) и неотвратимость наказания за коррупционные проявления.

Прокуратура области приглашает принять участие в конкурсе представителей молодежи (отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица). Возраст авторов и соавторов проектов (в том числе подавших заявку от юридического лица) – от 14 до 30 лет.

Полный перечень анонсирующих материалов размещен на официальном сайте конкурса.